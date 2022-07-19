Томск, , 13:14 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Томской области 19 июля известило о неблагоприятных природных явлениях, которые способствовали тому, что 20–22 июля в Парабельском и Каргасокском районах сохранится высокая пожарная опасность (4 класс)

Пожар

«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных: возникновением пожаров в населенных пунктах, а также ландшафтных пожаров, в том числе их распространение на населенные пункты и объекты экономики; задымлением территорий, что может привести к нарушению жизнедеятельности в границах населенных пунктов», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, семь лесных пожаров ликвидированы за минувшие выходные в Томской области.

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