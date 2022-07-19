Барнаул, 19 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Барнауле 19 июля стартовал Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», сообщает пресс-центр городской мэрии.

Минэкономразвития РФ Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

Открытие Шукшинского фестиваля традиционно началось у барнаульского памятника Василию Шукшину.

В церемонии открытия приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, Почетный гражданин Барнаула, скульптор Николай Звонков, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, поэт, эссеист и переводчик Алексей Пурин, прозаик Василий Авченко, артисты театра и кино Иван Кокорин, Закария Аль — Язиди, Мария Бурляева, Олеся Судзиловская.

Как сообщало ИА REGNUM, гости из Луганской и Донецкой народных Республик примут участие в Шукшинских днях на Алтае. В этом году в писательскую делегацию — участников Шукшинского фестиваля вошла автор лирических сборников, председатель районного литературного объединения «Созвездие Лиры» Людмила Лисицкая (г. Славяносербск Луганской Народной Республики).

К литературному диалогу в онлайн-режиме присоединятся представители библиотек Донецкой Народной Республики Инга Аксенова и Елена Довгаль.

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