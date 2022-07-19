Херсон, 19 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Херсона из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

Система залпового огня HIMARS

Агентство ссылается на информацию, полученную в администрации Херсонской области, а также у замглавы ВГА Кирилла Стремоусова.

В результате атаки удалось сбить пять ракет из шести. Одна упала возле Антоновского моста. Сооружение продолжает функционировать, жертв нет.

Уточняется, что обстрел вёлся с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска совершили обстрел города Новая Каховка. В результате атак погибли два человека, семь пропали без вести, пострадали 90 человек.