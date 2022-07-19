Обнинск, Калужская область, , 13:53 — REGNUM Жители Донецкой Народной Республики, проживающие в пункте временного размещения загородного детского оздоровительного лагеря «Полёт» Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области и не имеющие российского гражданства, получили свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Об этом 19 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Проживающие в пункте временного размещения загородного лагеря «Полёт» получили свидетельства о предоставлении убежища на территории России Пресс-служба ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина

Данный документ является удостоверением личности и дает возможность трудоустраиваться, перемещаться по территории России, получать медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. Свидетельства о предоставлении временного убежища были оформлены в максимально сжатые сроки в целях обеспечения возможности трудоустройства прибывших в Россию граждан ДНР и получения ими социальных гарантий. Все проживающие в пункте временного размещения «Полёт» прошли диспансеризацию. С получением документа российского образца граждане ДНР могут начать оформление российского гражданства, которое теперь доступно в упрощённом порядке.

«В пункте временного размещения «Полёт» сейчас проживают 150 человек. Мы создали все необходимые условия для их комфортного пребывания здесь. Сейчас важно помочь людям пройти другие этапы адаптации к новым условиям. Все трудоспособные граждане, имеющие российское гражданство, уже обеспечены работой, в том числе трое из них трудятся в «Полёте» на должностях, связанных с обеспечением деятельности пункта временного размещения. С получением российского документа трудоустроиться смогут и другие граждане», — отметил Андрей Силкин.

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