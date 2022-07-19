* запрещённая в России организация

Москва, , 12:55 — REGNUM Воздушно-космические силы России (ВКС) высокоточным оружием уничтожили на Украине пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 19 июля, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Солдаты ВС РФ Mil.ru

Он уточнил, что в результате нанесения российской авиацией удара по позициям боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в населенном пункте Камышеваха Запорожской области Украины, убиты около 200 человек.

Также за сутки лётчики, ракетчики и артиллеристы Вооружённых сил России поразили семь пунктов управления ВСУ в Запорожье и Донбассе, уничтожили технику украинских военных в 197 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования в Черкасской области до 60 украинских нацистов.

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