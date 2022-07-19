Лондон, , 12:51 — REGNUM Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот РФ и забрать Крым. Слова украинского чиновника приводят британские СМИ, куда Гаврилов прибыл с визитом.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Замглавы минобороны рассказал, что Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет, а также ждёт получения оружия большой от других государств, что позволит начать атаку.

«Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы атакуем флот», — цитируют газеты заявление Гаврилова.

Также он сообщил, что Украина обсуждает с поставщиками оружия возможность его использования для удара по Крыму. Замминистра утверждает, что Россия, если хочет остаться страной, должна оставить полуостров.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал получение ракет для РСЗО HIMARS большей дальности, чем есть у ВСУ сейчас.