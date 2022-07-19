Москва, 19 июля 2022, 12:40 — REGNUM Положению ЕЦБ не позавидуешь: рекордная инфляция в 8,6% может стать только началом более серьезных проблем, заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович.

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«Гарантий, что рост потребительских цен не ускорится нет никаких, в то время как бороться с данной динамикой путем ужесточения монетарной политики можно лишь в ущерб экономике, которая итак стоит на пороге рецессии.
В Газпроме объявили о форс-мажоре, вследствие которого поставки голубого топлива будут ограничены, вследствие чего инвесторы всерьез задумались о возможности выполнения планов ЕС по заполнению хранилищ газом на 80% к отопительному сезону.
В США тоже имеются свои опасения касаемо спада экономики, но все же ситуация выглядит куда более стабильной.
Паритет доллара и евро является именно следствием предпочтений инвесторов, выбирающих активы страны, где могут предложить наибольшую стабильность и борьбу с инфляцией.
Впрочем, данная динамика вовсе не подразумевает роста рисковых активов: акций и криптовалюты. В такой обстановке предпочтение будет отдаваться безопасным гаваням, вроде трежерис и инструментам энергетического сектора.
Рецессия в США вполне может развиться в течение ближайших 6-12 месяцев, а до тех пор давление на глобальную экономику будет возрастать из-за сильного доллара, увеличивающего издержки стран импортеров.
Как видно, ситуация складывается максимально не в пользу рискованных действий и каких-либо причин для смены сантимента на рынке пока не замечено. Ожидается курс биткоина (BTC) вблизи $21 тысячи», — считает эксперт.

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