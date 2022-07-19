Стокгольм, , 12:40 — REGNUM Пропавшая записная книжка, принадлежавшая выдающемуся шведскому писателю Августу Стриндбергу, появилась на прошлой неделе на аукционе в Лондоне, пишет 18 июля газета Dagens Nyheter.

Лондон (сс) kloniwotski

Блокнот исчез из шведской Королевской библиотеки в 70-х годах, и с тех пор его никто не видел. Искусствоведы уже сообщили о краже в полицию, и блокнот был снят с аукциона.

«Это одна из самых наглых краж рукописей за последнее время», — выразил негодование в разговоре с изданием литературовед Йоран Сёдерстрём.

Записная книжка содержит имена, адреса и рисунки, записанные между 1893 и 1895 годами, когда Стриндберг был в Германии, Париже и других местах.

Напомним, что Август Стринберг считается одним из выдающих писателей Швеции, сравнимых со Львом Толстым и Фёдором Достоевским. Самым знаменитым романом признана «Красная комната».