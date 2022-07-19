Вашингтон, 19 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. 18 июля Палата представителей США проголосовала за членство Швеции и Финляндии в НАТО. Резолюция была принята 394 голосами «За». 18 конгрессменов проголосовали «против», написало издание The Hill.

Здание Конгресса США

Как оказалось, все 18 членов нижней палаты американского парламента, проголосовавших против, были республиканцами. Некоторые из них имеют неоднозначную репутацию в своей стране и зарекомендовали себя упрямыми консерваторами и сторонниками бывшего президента Дональда Трампа.

Речь, в частности, идет о таких политиках, как Лорен Боберт, Мэдисон Коуторн, Марджори Тейлор Грин и Мэтт Гетц.

«Соединенные Штаты не могут позволить себе субсидировать расходы на оборону социалистической Европы, и мы тоже не должны», — написал в Twitter республиканец из Кентукки Томас Мэсси, один из тех, кто проголосовал «против».