Калуга, , 13:09 — REGNUM В Калужской области за первое полугодие 2022 года с помощью мобильных бригад при центрах социального обслуживания 1850 пожилых людей из сельской местности были доставлены на диспансеризацию в медицинские учреждения, сообщает 19 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области

Доставкой пожилых селян в медицинские учреждения области занимаются 15 специализированных автомобилей, закупленных в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В машинах имеется оборудование для перевозки пассажиров в инвалидной коляске. График составляется совместно с медицинскими организациями. Диспансеризация включает в себя посещение врачей, медицинское обследование, измерение артериального и глазного давления, маммографическое исследование для женщин, определение уровня глюкозы и холестерина в крови. По результатам обследования при необходимости врач-терапевт назначит лечение. В поездках пожилых людей сопровождает специалист по социальной работе, который также может доставить лекарства по рецептам, продукты питания пожилым жителям населенных пунктов, где проходит диспансеризация. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Обратиться в центры социального обслуживания может любой житель старше 65 лет из сельского населенного пункта, доступного для автотранспорта. Эта услуга весьма востребована и позволяет поддержать здоровье старшего поколения.

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