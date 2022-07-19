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Удар ВКС РФ уничтожил на Украине 200 боевиков «Правого сектора»*
*запрещённая в России организация
Москва,
19 июля 2022, 12:32 — REGNUM Воздушно-космические силы России поразили пункт временной дислокации националистов в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом 19 июля сообщили в Министерстве обороны России.
Министерство Обороны России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — заявили в Минобороны.
Всего в результате удара уничтожено до 200 украинских боевиков.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия добьётся в ходе спецоперации поставленных целей и заключит мир на Украине на своих условиях.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.