* запрещённая в России организация

Москва, 19 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России поразили пункт временной дислокации националистов в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом 19 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

«Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — заявили в Минобороны.

Всего в результате удара уничтожено до 200 украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия добьётся в ходе спецоперации поставленных целей и заключит мир на Украине на своих условиях.