Стокгольм, , 12:41 — REGNUM Законопроекты и предложения всех восьми парламентских партий Швеции по климатическому кризису сияют в своем полном великолепии — сияют своим отсутствием. Об этом 19 июля в авторской статье для издания Sydsvenskan написали представители Климатического альянса, в том числе бывшая лидер «Левых» Гудрун Шиман.

Стокгольм. Швеция

Как пишут авторы, в числе которых есть как климатологи, так и политики, шведские чиновники «гладят избирателей по холке», когда снижают налоги на топливо.

«Даже появление независимой, провозглашающей себя экологической партии с высокими рейтингами не спасет ситуацию», — говорится в статье.

Климатический альянс считает, что парламентские партии Швеции потакают электорату «снижением цен на топливо, призывая радоваться аномальной летней жаре, сесть на очередной ненужный чартерный рейс и побаловать себя сочным зараженным бифштексом».