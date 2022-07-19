Анкара, , 12:43 — REGNUM Турция «заморозит» членство Швеции и Финляндии в НАТО, если обе северные страны не выполнят ранее согласованные между сторонами обещания. Об этом заявил 18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Reuters.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам президента Турции Эрдогана, «Швеция сейчас не показывает себя с лучшей стороны», когда речь идет об обещаниях, которые Турция получила от Швеции и Финляндии на саммите НАТО в Мадриде.

Журналисты пишут, что среди прочего речь идет о 33 лицах, которых Турция хочет, чтобы Швеция экстрадировала. Анкара утверждает, что эти люди являются «террористами» или были причастны к «террористическим организациям».

В Швеции неоднократно звучало мнение, что речь идет не о «террористах», а о политических соперниках Эрдогана, бежавших из страны.

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