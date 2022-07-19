Анкара, 19 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Турция «заморозит» членство Швеции и Финляндии в НАТО, если обе северные страны не выполнят ранее согласованные между сторонами обещания. Об этом заявил 18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По словам президента Турции Эрдогана, «Швеция сейчас не показывает себя с лучшей стороны», когда речь идет об обещаниях, которые Турция получила от Швеции и Финляндии на саммите НАТО в Мадриде.

Журналисты пишут, что среди прочего речь идет о 33 лицах, которых Турция хочет, чтобы Швеция экстрадировала. Анкара утверждает, что эти люди являются «террористами» или были причастны к «террористическим организациям».

В Швеции неоднократно звучало мнение, что речь идет не о «террористах», а о политических соперниках Эрдогана, бежавших из страны.