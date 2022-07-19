Стокгольм, 19 июля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. 19 июля банковская группа Swedbank объявила о несколько более низких, чем ожидалось, результатах своей деятельности за второй квартал текущего года. Об этом сообщил телеканал SVT.

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Операционная прибыль Swedbank за II квартал 2022 года составила 6,364 триллиона шведских крон или чуть более 636 миллиардов долларов США. Это можно сравнить с прибылью в размере 6, 368 триллиона шведских крон в предыдущем квартале. Результат оказался немного хуже ожидаемого.

Аналитики, по данным агентства Bloomberg, рассчитsdали на операционную прибыль в размере 6, 668 триллиона шведских крон.

«Мы сохраняем лидирующие позиции в сфере ипотечного кредитования на всех четырех рынках жилья. При осторожном и консервативном кредитовании объем ипотечных кредитов вырос на 15 миллиардов шведских крон за этот квартал. Но с более высокими процентными ставками и повышенной неопределенностью мы видим, что продавцам и покупателям требуется больше времени, чтобы определиться с заключением сделок в Швеции», — пишет генеральный директор Swedbank Йенс Хенрикссон в своем комментарии к квартальному отчету.