В Подмосковье снизились цены на овощи и сахар
Москва, 19 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Московской области с начала июля 2022 года снизились цены на овощи — картофель, капусту, помидоры, морковь и сахар, сообщили в пресс-службе региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
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Овощи
За неделю цена на сахарный песок снизилась на 6%. Картофель подешевел на 16%, капуста — на 23%, морковь — на 5% и помидоры - на 1%.
По данным министерства, снижение цен на овощи связано с появление на прилавках сезонных продуктов, производимых предприятиями и хозяйствами Подмосковья.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что цены на овощи в Подмосковье идут на спад.
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