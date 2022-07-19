Стокгольм, 19 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Швеции более короткая неисправность опять помешала работе номера 112 в ночь на 19 июля. Об этом со ссылкой на официальное подтверждение от агентства SOS Alarm, которое отвечает за функционирование линии, сообщил телеканал SVT.

Скриншот страницы freeadvice.ru Система 112

Неисправность произошла всего через сутки после того, как накануне время ответа на номер 112 составляло шокирующие пять часов. Служба оповещения SOS Alarm не делится «по соображениям безопасности» информацией о том, как часто происходят подобные события и как долго они длятся.

«У нас могут быть различные типы незначительных инцидентов, которые на практике не имеют серьезных последствий», — написала пресс-секретарь SOS Alarm Сара Хаммердал в текстовом сообщению в редакцию SVT.

Ночной сбой в работе номера 112 произошел в четыре часа ночи по московскому времени и длился около десяти минут. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила радиостанция P4 Värmland.