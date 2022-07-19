Астрахань, , 12:14 — REGNUM В Астраханской области сотрудник государственной инспекции труда подозревается в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Взятка A-r-e-s

По версии следствия, подозреваемый получил от местного жителя взятку в размере 30 тысяч рублей за то, что назначил ему минимальную меру наказания по результатам проведения проверки соблюдения трудового законодательства.

Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального Следственного комитета с региональными УФСБ и УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Взятка».