Таллин, 19 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум.

Задолженность за газ

Предприятие «Эстонский газ» (Eesti Gaas) готово отключать своих клиентов от подачи газа, если его пользование не будет оплачено. Об этом член правления компании Eesti Gaas Рауль Котов заявил местному изданию Postimees.

«Если клиент не платит за газ, мы за него платить не будем. Бесплатно газ продавать невозможно. Будем думать, как приостановить подачу газа», — отметил он. Котов напомнил, что в 1990-е предприятие действовало именно так и проблемы неплательщиков были решены: «В 1997–1998 годы мы поступали так же: неплатежеспособным клиентам газ перекрывали. Такое может случиться и в этом году».

Котов сообщил, что крупнейшее газовое предприятие страны Eesti Gaas уже обсуждало с министерством экономики вопрос объявления чрезвычайной ситуации, и пока было решено подождать: «С нашей точки зрения, пока еще не время объявлять ЧС».

Новое совместное заседание пройдет в конце июля нынешнего года, добавил он.