Таллин, , 12:09 — REGNUM

Коронавирус Permkrai.ru

По сравнению с июнем количество госпитализированных с положительным результатом теста на коронавирус в Эстонии в июле удвоилось. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV со ссылкой на главу Научного совета при правительстве Тойво Майметса.

По его словам, скорее всего, Эстония находится на пороге новой волны заболеваемости: «В последний месяц мы наблюдаем рост госпитализаций, связанных с распространением омикрона. Месяц назад, у нас в больницах было вдвое меньше людей с позитивным результатом теста. Можно предположить, что мы имеем дело с началом новой волны».

Профессор вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар удивлена столь раннему скачку числа ковид-заболевших. По ее словам, каждая новая волна приходит через 5-6 месяцев от предыдущей: «Сейчас же кажется то, что мы как раз наблюдаем в Западной Европе, что одна волна еще не успела закончиться, или хотя бы заражаемость не упала, как уже начинается вторая».

Глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов считает, что пока повода для беспокойства нет. По его прогнозу, серьезный подъем заболеваемости произойдет в октябре–ноябре 2022 года.

«Если говорить, допустим, о бустерных дозах, то, на мой взгляд, было бы более целесообразно вводить их в конце августа-начале сентября», — добавил он.

На данный момент в Эстонии основной причиной коронавирусных заражений является подтип омикрон-штамма BA.5, который легко и быстро распространяется в обществе, но при этом не приводит к тяжелому протеканию болезни и к смертности.