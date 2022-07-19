Стокгольм, 19 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. По данным Шведского института гидрологии и метеорологии, европейская жара скоро достигнет некоторых районов Швеции, когда столбики термометров поднимутся до 35 градусов. Об этом 19 июля сообщил телеканал SVT.

34.mchs.gov.ru Жара

C 19 июля в восточной части Гёталанда и юго-восточной части Свеланда действуют предупреждения о аномальной жаре, а граждан просят избегать прямых солнечных лучей. По прогнозам синоптиков, пик жары придется на 21 и 22 июля, когда максимальная температура может достигать 35 градусов.

Напомним, что в последние десять дней жара сильно ударила по южной части Европы, особенно это было заметно в Испании и Португалии. На прошлой неделе в Португалии был установлен новый рекорд для июля — воздух прогрелся до 47 градусов.

Ожидается также повышение температуры во Франции, Германии и Великобритании.