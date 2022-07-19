Москва, 19 июля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Московская область стала лауреатом премии Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития), сообщили в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Agency-kaluga Малый бизнес

Подмосковье стало победителем за лучшие практики по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) в номинации «Лучшая эко-система для бизнеса».

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в регионе в режиме «одного окна» работает 55 центров «Мой бизнес» по поддержке МСП.

Как сообщало ИА REGNUM, малый бизнес на территории Подмосковья показывает динамику к росту.

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