Канберра, 19 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. 19 июля главный санитарный врач Австралии профессор Пол Келли призвал граждан вновь носить медицинские маски, если они находятся вне дома в людных закрытых помещениях, сообщил телеканал Sky News Australia.

В маске

«Это не навсегда, а в течение всего лишь этих последующих нескольких», — сказал Келли.

Он также отметил, что новый подвид «Омикрона», циркулирующий в Австралии, а именно BA.5, очень хорошо обходит защиту в организме человека, будь то привитого от COVID-19 или уже перенесшего болезнь.

«Но вакцинация по-прежнему обеспечивает очень хорошую защиту от тяжелой формы протекания заболевания и смерти», — обратил внимание Келли.

Профессор Келли также отметил, что Австралия находится только в начале новой волны распространения коронавируса, которая продлится в ближайшие недели.