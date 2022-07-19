Калуга, , 12:20 — REGNUM В Калуге пресечена противоправная деятельность местного жителя, использовавшего интернет для публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом 19 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ России по Калужской области.

Страница в соцсети осуждённого за экстремизм Пресс-служба управления ФСБ России по Калужской области

Согласно данным, полученным в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленник, используя личную страницу в социальной сети «Вконтакте», помещал графические файлы и аудиофайлы, содержащие экстремистскую направленность с унижением достоинства представителей группы лиц, выделенной по признаку социальной принадлежности. В отношении мужчины следственным подразделением возбуждено и расследовано уголовное дело. Подсудимый заявил о согласии с предъявленным обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Решением Калужского районного суда Калужской области обвиняемый признан виновным и приговорён к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление. Приговор вступил в законную силу.

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