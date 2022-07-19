Ярославль, 19 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев оценил ход работ на Октябрьском мосту в областном центре. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Михаил Евраев на Октябрьском мосту

Глава области остался недоволен темпами работ, из-за которых затруднено движение из Заволжского района в центр и обратно.

«Медленно и вяло. Так идут работы на Октябрьском мосту. Люди присылают фотографии — на весь мост одна бригада что-то ковыряет. Прошёл сегодня весь участок. Так и есть. Рабочих мало, техники не хватает, швы демонтировали и бросили. Задача — в кратчайшие сроки сделать оба направления, а не размазывать асфальт чайной ложкой. Руководителю подрядной организации не мешало бы постоять в пробках вместе с жителями, чтобы на себе прочувствовать все неудобства», — написал Михаил Евраев.

Стоит отметить, что подрядчиком ремонта моста Является областное предприятие «Ярдормост». Заказчиком же работ выступает мэрия Ярославля. Глава области пообещал, что темпы работ будут увеличены.

«Подрядчик уже сегодня увеличит количество рабочих и техники на мосту. Поможем нашими службами, чтобы как можно быстрее открыть его для движения», — написал Михаил Евраев.

Завершить ремонт моста городские власти ранее обещали до сентября.