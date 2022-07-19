Кострома, , 12:37 — REGNUM Государственная инспекция труда в Костромской области окончила расследование гибели рабочего коммунального предприятия «СК «ЖилСтрой», произошедшей 22 февраля 2022 года на улице Галичской в Костроме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Земляные работы

Напомним, мужчина занимался прокладкой канализации, находясь на дне трёхметровой траншеи. В какой-то момент грунт обрушился на мужчину и он погиб. По мнению инспекции, причиной трагедии стала банальная халатность. Глина обрушилась из-за того, что стенки траншеи, в которой находился рабочий, никак не были закреплены.

«Крепления стенок траншеи отсутствовало. Откосы траншеи не были выполнены, вертикальная стенка траншеи придерживалась ковшом экскаватора для того, чтобы не обрушился грунт в траншее на работников. После обрушения монтажника высвободили из-под грунта, у него ещё прощупывался пульс. Затем на место прибыла скорая помощь, медики констатировали факт смерти», — говорится в отчёте инспекции.

Виновным в смерти монтажника признали мастера, отвечавшего за производство земляных работ. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда», мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет. Кроме этого организацию, в которой работал погибший, оштрафовали на 115 тысяч рублей.

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