Рабочий коммунального предприятия в Костроме погиб из-за халатности
Кострома, 19 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Государственная инспекция труда в Костромской области окончила расследование гибели рабочего коммунального предприятия «СК «ЖилСтрой», произошедшей 22 февраля 2022 года на улице Галичской в Костроме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, мужчина занимался прокладкой канализации, находясь на дне трёхметровой траншеи. В какой-то момент грунт обрушился на мужчину и он погиб. По мнению инспекции, причиной трагедии стала банальная халатность. Глина обрушилась из-за того, что стенки траншеи, в которой находился рабочий, никак не были закреплены.
Виновным в смерти монтажника признали мастера, отвечавшего за производство земляных работ. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда», мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет. Кроме этого организацию, в которой работал погибший, оштрафовали на 115 тысяч рублей.
Отметим, что в 2021 году в сравнении с 2020 на 6% возросло число несчастных случаев на производстве. За этот период на работе пострадали 90 человек, двое из них скончались.