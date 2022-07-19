Аделаида, Австралия, , 12:50 — REGNUM Министр здравоохранения Южной Австралии Крис Пиктон предупредил, что на следующей неделе в штате будет наблюдаться пик случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций. Об этом со ссылкой на его заявления в ходе пресс-конференции 19 июля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы наблюдаем усредненную тенденцию роста числа госпитализаций», — сказал министр.

Пиктон отметил, что некоторые несрочные госпитализации для плановых операций на территории Южной Австралии будут временно приостановлены. Это поможет медикам справиться с приближающимся пиком очередной волны коронавируса в штате.

«По нашим оценкам, нам нужно еще дополнительно 40 больничных коек от нашей общей рабочей нагрузки в плановой хирургии, чтобы убедиться, что мы сможем справиться с наплывом в течение следующих нескольких недель», — заявил Пиктон.

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