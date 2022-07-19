Таллин, 19 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Приступившее 18 июля к исполнению своих обязанностей новое правительство Эстонии готово работать все ближайшие восемь месяцев — до выборов в парламент страны марта 2023 года. Об этом премьер-министр Кая Каллас заявила в интервью национальному телевидению ETV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Судя по встречам с новыми министрами, они все полны желания работать, засучив рукава, чтобы немедленно заняться решением тех проблем, которые перед ними стоят. Безусловно, позитивно то, что все понимают, что до выборов мало времени, поэтому необходимо начинать немедленно», — подчеркнула Каллас.

Она добавила: «Я надеюсь, что это правительство продержится до следующих выборов».

Каллас также сообщила, что переговоры о формировании новой коалиции были непростыми, но все дискуссии остались позади: «Учитывая, что эти переговоры длились месяц, все темы словно бы закрыты. Так что, действительно, это коалиционное соглашение — это то, о чем мы договорились, а все, что там не записано, мы делать не будем».

Новое правительство страны состоит из представителей парламентских Реформистской, Социал-демократической партий и партии «Отечество».