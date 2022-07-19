Канберра, , 12:02 — REGNUM Призывы запретить социальную сеть TikTok в Австралии в настоящее время раздаются всё звонче. Это происходит в ответ на опасения, что социальная платформа собирает ненужные объемы информации, сообщил 19 июля телеканал Sky News Australia.

TikTok

Как объясняют журналисты, TikTok имеет доступ к большому количеству личных данных пользователей, которые не требуются для нормального функционирования приложения с технической точки зрения.

Редактор сайта EFTM.com Тревор Лонг сказал в интервью телеканалу, что не ожидает в ближайшее время запрета TikTok в Австралии, но слышит много разговоров о том, как можно «подавить» социальную сеть.

«Беспокойство здесь заключается в том, что приложение TikTok, особенно на телефонах Android … запрашивает различные разрешения, что несколько превышает то, что обычно требуется», — сказал он в эфире Sky News Australia.

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