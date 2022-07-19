Ростов-на-Дону, 19 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Оперный певец Вадим Чельдиев получил десять лет колонии строгого режима за призывы к участию в несогласованных акциях. Об этом 19 июля сообщает РИА Новости.

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Приговор вынесен Ростовским областным судом по событиям апреля 2020 года. Установлено, что Чельдиев призывал к участию в антиковидных митингах во Владикавказе. Гособвинение просило назначить для певца наказание в виде 11 лет лишения свободы.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Чельдиеву десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — цитирует агентство слова судьи.

Двое других фигурантов, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов, получили меньшие сроки — восемь и восемь с половиной лет с отбыванием в колонии строгого режима.