Канберра, , 12:01 — REGNUM Лидер оппозиции в парламенте Австралии Питер Даттон (Либеральная партия) считает, что Китай не может вести диалог с Австралией в «добросовестном» ключе, поскольку Пекин продолжает накапливать ядерное оружие. Об этом политик заявил в эфире телеканала Sky News Australia.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

«Если у правительства [Австралии] есть рычаги для диалога, и если это продуктивный диалог, то, конечно, его следует продолжать, но если с нами просто играют в игры, то это непродуктивная трата времени», — сказал Даттон в интервью Sky News Australia.

Лидер оппозиции также призвал лейбористское правительство обращать внимание на нарушение прав человека в Китае при разговоре с пекинскими коллегами.

«Австралийское правительство должно быть серьезным в своих переговорах, и мы должны попросить Китай объяснить нарушения прав человека и объяснить, что происходит в связи с наращиванием их вооруженных сил», — заявил политик.

«Правительство должно спросить Китай, намерены ли он вести переговоры добросовестно … Признаком такой добросовестности будет отказ от быстрого расширения военного арсенала», — добавил он.