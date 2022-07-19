Курск, , 11:55 — REGNUM На территории Курской АЭС 19 и 20 июля пройдёт комплекс мероприятий по повышению противоаварийной готовности, сообщила пресс-служба областной администрации.

Курская АЭС Dmitriy 92

Программа учений предполагает передвижение противоаварийной мобильной техники, экипированного личного состава задействованных подразделений, использование режима оповещения «Приведение в готовность».

Действующие энергоблоки Курской АЭС во время тренировки будут работать в штатном режиме. Никаких вмешательств в работу энергоблоков, связанных с учениями, не предусмотрено и проводиться не будет.

Местных жителей просят сохранять спокойствие.