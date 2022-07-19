Канберра, 19 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. 19 июля самый крупный банк Австралии ANZ опубликовал шоковый прогноз, согласно которому, к концу 2022 года ключевая ставка в стране превысит 3%. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары

В настоящее время консолидированное мнение участников рынка предполагает, что к концу года ключевая ставка в Австралии будет изменяться примерно на 50 базисных пунктов и составит около 2,5%. Соответственно, это приведет в движение ставки остальных кредитно-финансовых учреждений.

Целевая процентная ставка (официальное название ключевой ставки, устанавливаемой Резервным банком Австралии) в настоящее время составляет 1,35 процента.

«Аналитический отдел ANZ выдвинул свои ожидания, согласно которым Резервный банк Австралии поднимет ставку выше 3% до конца 2022 года», — говорится в ответе главного исследователя ANZ Дэвида Планка.

«Это отражает динамику на рынке труда и риски повышения инфляции. Скорее всего, это будет достигнуто серией поднятия ставки на 50 базисных пунктов, но нельзя исключать и большего шага», — написал Планк.