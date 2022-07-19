Москва, 19 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. По мнению жителей России, отпуск мечты — синий как море, зелёный как джунгли и жёлтый как песок. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Отдых на море

Наиболее популярная цветовая ассоциация с отпуском мечты у граждан РФ— голубой или бирюзовый цвет (27%). На втором месте — зелёный или изумрудный (21%). На третьем — синий или лазурный (12%).

У 11% опрошенных отпуск мечты ассоциируется с жёлтым цветом, у 5% — с белым, у 4% — с оранжевым. Ассоциируют отпуск с цветом морской волны и розовым по 3%, с фиолетовым и красным цветами — по 2%.

Опрос проведён 10–14 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 375 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, не получилось взять отпуск в те даты, что они запланировали у каждого четвёртого жителя России (24%).

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