Канберра, , 11:53 — REGNUM Во всем мире существует ограниченное количество ковид-вакцины производства компании Moderna для детей в возрасте до пяти лет. Это в свою очередь приводит ко всемирному соревнованию, поскольку национальные правительства отчаянно пытаются заполучить как можно большее число доз данного препарата. Не отстает в этой гонки и Австралии, сообщает телеканал Nine News.

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В свою очередь министр здравоохранения Австралии Марк Батлер заявил на пресс-конференции 19 июля, что федеральное правительство его страны «яростно» работает над тем, чтобы получить доступ к поставкам вакцин.

«Там совершенно другая доза, другой флакон, для ее производства требуется совершенно новая технологическая операция», — объяснил сложность процесса получения вакцины министр.

Батлер пообещал, что Австралия нарастит усилия по поставкам препарата Moderna.