Красноярск, , 11:49 — REGNUM Красноярские правоохранители известили о завершении расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении начальника управления информационных технологий ОПФР региона.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По версии следствия, с апреля по май 2022 года чиновник совершил незаконные действия по беспрепятственной приемке ОПФР по Красноярскому краю товара, поставленного коммерческой организацией, в виде 659 единиц неоригинальных картриджей в рамках заключённого государственного контракта.

Незаконные действия обвиняемого заключались в обеспечении подписания экспертного заключения о проверке поставки данного товара. За совершение незаконных действий обвиняемому предназначалась взятка от представителя коммерческой организации в виде денег в сумме 774 тысячи 304 рубля. Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в полном объеме, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года бывший заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по региону признан виновным в совершении коррупционных преступлений.

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