Канберра, 19 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В настоящее время уровень жизни и реально располагаемые доходы граждан Австралии снижаются, поскольку континент столкнулся с ростом стоимости жизни из-за непомерно высокой инфляции. Как сообщил 19 июля телеканал Nine News, цены на бытовую технику в Австралии поднялись значительно.

Инфляция

По данным компании Compare the Market, рост цен на бытовую технику с 2021 года был замечен в 80% случаев.

Так, например, цены на тостеры одной из товарных марок, за год выросли почти на 12%.

Одна из моделей холодильников производства Samsung стоит на 14% дороже. Теперь цена составляет более 3000 долларов.

Одна из микроволновых печей той же компании Samsung поднялась в цене на 35,5%.

Отмечается, что цены на топливо и электроэнергию увеличивают расходы розничных продавцов, которые до сих пор не оправились от нарушений в цепочках поставок, вызванных пандемией.