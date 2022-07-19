Москва, 19 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Россия в ходе спецоперации на Украине добьётся поставленных целей, заявил 19 июля замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

Он написал в личном телеграм-канале, что мир будет заключен на российских условиях.

«Россия же добьётся всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — заверил заместитель руководителя Совбеза России.

Он отметил, что поставляемое Киеву американское оружие нередко оказывается в руках преступных групп.