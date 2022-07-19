Стокгольм, , 11:53 — REGNUM После того, как в ночь на 19 июля пилоты и SAS («Скандинавские авиалинии») заключили сделку, представители авиакомпании заявили, что с 19 июля все запланированные на этот день рейсы будут осуществлены. В частности, это подтвердила пресс-менеджер авиаперевозчика Карин Нюман в интервью телеканалу SVT.

SAS Scandinavian Airlines Alan Wilson

Тот факт, что забастовка пилотов прекратилась буквально в ночь на 19 июля может повлечь за собой некоторые проблемы с быстрым вызовом персонала, но, по словам Нюман, похоже, что воздушное движение уже возобновилось в штатном режиме.

«Многое может случиться, но сейчас все выглядит хорошо», — сказала Нюман.

По ее словам, все запланированные вылеты SAS 19 июля будут осуществлены по расписанию, за исключением ряда вылетов, которые были отменены ранее во время забастовки. Другими словами, она подтвердила, что те пассажиры, рейсы которых еще не были отменены, отправятся в места своего назначения, как и планировалось ими при покупке билетов.