Москва, 19 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Не получилось взять отпуск в те даты, что они запланировали у каждого четвёртого жителя России (24%). Удавалось сходить в отпуск в то время, когда они хотели 66%, свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пора в отпуск, собираем чемодан

Основные причины невозможности взять отпуск в желаемые даты — «у учителей отпуск возможен только в каникулы»; «летом в отпуск ходят сотрудницы с маленькими детьми», «только в межвахтовый период»; «не отпускают!». Женщины чаще мужчин ходят в отпуск, когда хотят.

Отпуском в этом году полностью или скорее удовлетворены по 26% граждан. Не довольны, как прошёл их недавний отдых. 48%, скорее недоволен отдыхом — 21%. Считают, что их отпуск совершенно не задался ещё 21%.

Опрос проведён 10–14 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 375 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый пятый житель России (20%) считает, что в 2022 году лучше всего провести очередной отпуск дома.

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