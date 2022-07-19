Канберра, 19 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Теневой казначей Австралии Ангус Тейлор (Либеральная партия) обрушился на лейбористское правительство страны, которое, по его мнению, занимается «политическими обвинениями». Об этом он рассказал 19 июля в эфире телеканала Sky News Australia.

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19 июля министр окружающей среды Австралии Таня Плиберсек обнародовала подробности отчета о состоянии окружающей среды за 2021 год и представила политические намерения лейбористов, раскритиковав бездействие бывшего правительства в отношении изменения климата и защиты биоразнообразия.

По ее словам, лейбористское правительство Австралии создаст новое Агентство по охране окружающей среды, а также поставит новую цель к 2030 году по защите 30% суши и водной поверхности.

«Лейбористы любят грандиозные цели, но не любят не объяснять, кто будет платить за все это, кто будет нести расходы … Лейбористы занимаются политическими обвинениями, как будто они думают, что по-прежнему находятся в оппозиции», — прокомментировал теневой казначей Тейлор.