Канберра, 19 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Новое исследование показало, что одиноким австралийцам откладывать деньги на обеспеченную пенсию, по сравнению с возможностями заработка и сбережений замужних или женатых граждан, гораздо сложнее. Об этом со ссылкой на отчет компании Super Consumers Australia 19 июля сообщил телеканал Nine News.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

По подсчетам аналитиков Super Consumers Australia, чтобы поддерживать высокий уровень жизни на пенсии, одному жителю Австралии понадобятся сбережения в размере 745 000 австралийских долларов или 510 тысяч долларов США.

Однако супружеские пары могут вести тот же образ жизни, имея сбережения в размере 1 003 000 австралийских долларов или 690 тысяч долларов США.

Такие оценки основаны на изучении образа жизни австралийцев в возрасте 55–59 лет, которые имеют в собственности жилплощадь и не обременены ипотечными платежами. Одинокий пенсионер, который тратит 2 115 долларов каждые две недели, считается лицом, чей уровень жизни соответствует высоким стандартам.