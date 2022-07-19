Иркутск, , 11:39 — REGNUM В 2022 году застрахованные посевные площади Иркутской области составили 79,6 тыс. га, что больше 2021 года в два раза. В 2021 году в области застраховано почти 40 тыс. га посевных площадей, при этом 3% посевных площадей зерновых культур и 48% масличных культур. В текущем году застрахованы 10% посевных площадей под зерновыми культурами и 37% масличных культур. В структуре застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных представлены племенное поголовье крупного рогатого скота, птица и свиньи.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

На предоставление субсидий, направленных на снижение рисков в сельском хозяйстве в 2021 году направлено 21,6 млн рублей, на 2022 год запланировано в бюджете 32 млн рублей.

В 2022 году ввели ставку 80% при страховании от риска «чрезвычайная ситуация природного характера».

Как сообщало ИА REGNUM, посевная кампания в Иркутской области завершилась в начале июля, свои планы аграрии выполнили на 100%.

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