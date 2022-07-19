Мельбурн, Австралия, , 11:57 — REGNUM В настоящее время коронавирусная инфекция снова бушует на территории Австралии. Эксперты в области общественного здравоохранения и эпидемиологи призывают срочно ввести общенациональный масочный режим, однако политики этому сопротивляются. Как рассказали 19 июля журналисты телеканала Nine News в каких-то местах в Австралии ношение масок хотят сделать «добровольно-принудительным».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, например, правительство штата Виктория (второй регион Австралии по численности населения) отвергло идею продления обязательного масочного режима. Однако в последнее время родителям было разослано письмо, подписанное руководителями государственных, независимых и католических школ в штате, с просьбой проконтролировать, чтобы дети носили маски в помещениях.

«Мы просим всех учащихся в возрасте от восьми лет и старше, а также сотрудников носить маски на уроках до конца лета. Детям не нужно будет носить маски на улице», — говорится в письме.

Как пишут журналисты, многие родители назвали это «добровольно-принудительным масочным режимом».

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