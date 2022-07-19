Кострома, 19 июля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Рядом с гостиницей, строящейся напротив Ипатьевского монастыря в Костроме, установили памятник меценату, сооснователю Новой Костромской мануфактуры (ныне — БКЛМ) и создателю Третьяковской галереи — Павлу Третьякову. Об этом сообщает администрация города.

Памятник Павлу Третьякову в Костроме

На памятник будет нанесена надпись: «Нажитое от общества должно вернуться обществу!». Это цитата из письма Третьякова, адресованного своей дочери, вот её полная версия:

«Моя идея была, с самых юных лет, наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня никогда во всю жизнь».

Место установки памятника неслучайно — с этого места открывается вид на льняную мануфактуру. Монумент выполнен из армированного бетона, его высота — 2,7 метра. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в городском управлении культуры, его изготовление финансировали предприниматели, занимающиеся строительством отеля на берегу реки Костромы. Открытие памятника намечено на 22 июля 2022 года.