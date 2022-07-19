Москва, , 11:36 — REGNUM С 1 августа в России произойдёт перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров, пишет «Российская газета».

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По информации СМИ, речь идёт о перерасчёте страховых выплат по старости для этой категории граждан.

Максимальная прибавка, которую могут получить пенсионеры, работавшие в течение предшествующего перерасчёту года, составит 314 рублей и сем копеек.

Сумма прибавки зависит от начисленных пенсионных баллов. Размер одного балла составит в 2022 году 104 рубля 69 копеек. За год можно получить максимум три балла.

Благодаря перерасчёту, с 1 августа пенсия увеличится у 7,3 млн российских пенсионеров. Для изменения суммы выплат дополнительные заявления не требуются, индексация произойдёт автоматически.