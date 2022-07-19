Канберра, , 11:58 — REGNUM 19 июля новая вакцина от COVID-19 для детей младшего возраста была одобрена Управлением по терапевтическим товарам Австралии (TGA), сообщил телеканал Nine News.

Вакцина Business.ua

Одобрение надзорного ведомства получил препарат производства Moderna под названием Spikevax. Он предназначен для иммунизации детей в возрасте от шести месяцев до шести лет.

Впервые вакцина для данной возрастной группы получила предварительное разрешение в Австралии.

«Австралийцы могут быть абсолютно уверены, что в процессе проверки этой вакцины Управление по терапевтическим товарам было строгим и придерживалось самых высоких стандартов … Решение о предварительном одобрении вакцины было также основано на экспертном мнении Консультативного комитета по вакцинам, независимого органа, обладающего опытом в научной, медицинской и клинической областях, включая представление интересов потребителей», — говорится в финальном заключении TGA.

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