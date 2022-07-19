Канберра, 19 июля 2022, 11:59 — REGNUM Австралийских работодателей снова призвали разрешить удаленную работу из дома и рассматривать ношение масок для тех сотрудников, кто остается в офисах, как «очень значительную» меру против новой волны распространения коронавируса. Об этом 19 июля сообщил телеканал Nine News.
Сейчас каждую неделю сотни тысяч австралийцев заражаются различными подвидами «Омикрона».
В свою очередь 19 июля министр здравоохранения Австралии Марк Батлер забил тревогу на пресс-конференции о количестве случаев заболевания COVID-19 в стране, поскольку новая волна пандемии на континенте в сочетании со всплеском случаев гриппа оказывает повышенное давление на систему здравоохранения.
«На сегодняшний день с ковидом в больницах лежат более 5200 австралийцев … Мы наблюдаем сотни и сотни тысяч австралийцев, который заражаются [коронавирусом] каждую неделю в течение этой волны», — сказал Батлер.
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